Einbrecher spionierten Bures aus

Politische Hintergründe wurden Mittwochfrüh von den Ermittlern des Landeskriminalamtes ausgeschlossen. Verkehrsministerin Doris Bures war zwischen 25. und 27. Dezember Opfer von Einbrechern geworden. In diesem Zeitraum war sie nicht in Wien. Dienstagabend schlug ein aufmerksamer Nachbar in Wien-Alsergrund bei der Polizei Alarm: "Die Wohnungstüre der Frau Minister ist aufgebrochen."

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Doris Bures gerade auf dem Heimweg von ihren weihnachtlichen Verwandtschaftsbesuchen. Sie wurde umgehend von der Polizei verständigt, berichtete die Krone.