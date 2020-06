Ein Tag zum Abheben für 1000 Leser

Leonie ist ein besonderer Gast am Flughafen. Das kleine Mädchen ist ein VIP. Gemeinsam mit seinen Eltern und insgesamt 1000 KURIER-Lesern durfte Leonie am Samstag exklusive Einblicke in die Welt des Flughafens Wien-Schwechat werfen.

Ab 9 Uhr Früh checkten die erfolgreichen Teilnehmer des Gewinnspieles halbstündlich in die Besucherbusse ein. "Es ist etwas Einmaliges, hinter die Kulissen zu blicken. Zu erfahren, wie ein Flughafen funktioniert", begrüßten die Flughafen-Vorständen Günther Ofner und Julian Jäger die Besucher. Und beinahe wären die Besucher wirklich abgehoben. Spezielle Boarding-Pässe hatten sie schon in Händen. Und sogar die Sicherheitskontrolle mussten sie durchschreiten. Die Busse standen schon bereit, die Rundfahrt brachte nicht nur tolle Fotomotive, sondern auch viele interessante Erkenntnisse.

"Wir hätten nicht gedacht, dass ein Hangar so groß ist", waren Christine und Karl Burkert aus Klosterneuburg überrascht. Es war ihre erste Tour auf dem Flughafen. "Eine tolle Idee!", freuten sie sich. Und auch Leonie, die mit Linda Holztrattner und Daniel Bresofsky gekommen ist, war baff. Nach der 45 Minuten dauernden Tour war sie müde. "Aber das machen wir wieder", sind sich die Eltern einig.

Bis zu 65.000 Passagiere werden in Wien-Schwechat täglich abgefertigt. Oder in Flugzeugen ausgedrückt: Bis zu 750 starten und landen täglich – für die Teilnehmer der Tour ein echter Glücksfall. Denn während sie direkt an den wichtigsten Knotenpunkten des Flugbetriebes vorbeifahren, landen reihenweise die Flieger. Handykameras und Fotoapparate sind im Dauereinsatz.