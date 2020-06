Ein Heiratsantrag mit kirchlichem Segen

Die Geschichte hinter dem unkonventionellen Antrag für ein gemeinsames Leben kann der Pfarrer der Gemeinde, Gregor Jansen, erzählen: "Christian und auch Katharina sind Mitglieder in unserer Pfarre. Der zukünftige Bräutigam ist vor einiger Zeit mit dieser Idee an mich herangetreten und ich fand die Aktion auch originell." Der Antragsteller wohnt mit seiner Noch-Lebensgefährtin und Bald-Ehefrau nämlich in einer Wohnung genau gegenüber der Kirche. Die gefragte Katharina hat ihren Liebsten erhört und bald können die Glocken in den Türmen läuten. "Die Trauung ist für kommendes Jahr geplant, wenn auch der gemeinsame Sohn des Paares zur Erstkommunion kommt", verrät der Pfarrer weiter.

Über die anfänglichen Vermutungen vieler, dass es sich bei der Aktion um eine Werbekampagne der Kirche handelt, kann Pfarrer Jansen nur schmunzeln: "Manche dachten, wir wollten einfach nur darauf hinweisen, dass man auch in der Kirche und nicht nur am Standesamt heiraten kann. Es wäre sicher eine gute Werbung, aber in diesem Fall ist es ein realer Heiratsantrag gewesen."