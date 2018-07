Ein Grätzel mit Persönlichkeit

Sandra Haischberger war zunächst skeptisch. Ausgerechnet die Margaretenstraße? Mit dem vielen Verkehr? Aber sie hat sich auf die Straße eingelassen – und sie bereut die Entscheidung nicht.

Vor 13 Jahren zog die Geschäftsführerin mit ihrer Porzellanmanufaktur Feine Dinge (4., Margaretenstraße 35) in die viel befahrene Straße im vierten Bezirk. „Damals war die Margaretenstraße tot. Aber in den vergangenen Jahren hat sich viel getan“, sagt Haischberger. Es haben sich viele kleine Läden in dem Grätzel angesiedelt: Etwa das Kleiderzimmer (4., Margaretenstraße 39), in dem „Casual Mode“ von kleinen Labels verkauft wird. „New York hat den Meatpacking District, London hat Hoxton und Paris hat den Canal Saint-Martin. Und Wien hat das Freihausviertel“, zitiert Barbara Bruckner-Brauner, Geschäftsführerin vom Kleiderzimmer, aus dem Bord-Magazin von Austrian Airlines. Dieser Beschreibung könne sie viel abgewinnen. Auch wenn bis zu einem echten Meatpacking District noch einiges fehle, habe das Freihausviertel eine „enorme“ Entwicklung erlebt.