Ein Fall für zwei Vintage-Liebhaber

Seit knapp zwei Jahren arbeiten Moritz Baier und Marco Pauer in diesem Lokal neben der Ulrichskirche daran, leistbare Vintagekleidung in Wien zu etablieren. ("Das Geheimnis", verrät Moritz Baier, "unsere Kleidung ist gewaschen und händisch sortiert.") Seit Kurzem laden die beiden Schulfreunde im hinteren Bereich des Lokals zusätzlich zu "Curiosity Cola", Gin Tonic oder französischer Birnentarte. Als der KURIER den Schauspieler und viel gebuchten Werbesprecher Gregor Seberg vor dem flackernden Kamin im Hinterzimmer trifft, hat er gerade einen Kaffee bestellt. Obwohl er noch ein bisschen angeschlagen ist. Aber Tee gibt es für ihn sicherlich nicht, am allerwenigsten einen mit Ingwer. "Ich widersetze mich dieser landesweiten Ingwerisition." So krank kann er gar nicht sein. Das einzige Heißgetränk mit drei Buchstaben, das der Teeverweigerer akzeptiert, heißt Rum. Dieser Satz könnte auch aus dem Mund seines Theater-Alter-Egos Rock Rockenschaub stammen, jenem Ottakringer Schnüffler, der in "Das Schwert des Ostens" (kleiner Tipp: Es ist keine Waffe, sondern angewachsen), zwischen türkischen Pornostars und besorgten Bobo-Müttern einen Mörder sucht.

Gesucht haben Moritz Baier und Marco Pauer ebenfalls lange. In ihrem Fall aber die richtigen Möbel für die Wohnzimmer-Atmosphäre. Die rote, samtene Eckcouch haben sie schließlich aus dem Fundus eines frühen Kaffeehauses aus der Steiermark. Die metallene Wendeltreppe stammt eigentlich aus dem Hauptraum; Schleifspuren am Türrahmen erinnern noch an das mühsame "Hineindrehen" der Treppe, die für die Tür viel zu groß war. Und das Highlight, das mitten im Raum steht und das Gregor Seberg am liebsten heimlich mitnehmen würde: eine ehemalige Straßenlaterne. Die hat Moritz Baier einem Altwarenhändler in Strebersdorf abgerungen.