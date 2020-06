Ein Achterl mitten im Weinberg

Gerhard Lobner vom Döblinger Weingut Mayer am Pfarrplatz hat seine Wiese für Besucher großzügig möbliert: Mitten in seinem Weinberg am Nussberg stehen Bänke und Liegestühle mit Panoramablick auf Wien. Für die jungen Gäste gibt es eine Hüpfburg. "Wir möchten, dass die vielen Spaziergänger, die hier an sonnigen Wochenenden unterwegs sind, unser Angebot gleich direkt in unseren Weingärten verkosten können", sagt der Winzer.

Möglich macht das eine Novelle des Wiener Buschenschankgesetzes, die seit dieser Saison in Kraft ist. Dank ihr dürfen Wiens Weinbauern ihre edlen Tropfen direkt in den Weingärten ausschenken – und zwar zwischen 15. April und 31. Oktober an den Feiertagen und Wochenenden (Freitag bis Sonntag)zwischen 8 bis 23 Uhr. Bisher gab es für diese Form des Ausschanks keine klare rechtliche Basis. Beschwerden von Anrainern und Streitereien mit der Baupolizei wegen Widmungsfragen waren die Folge.