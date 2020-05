Eifersüchtiger Jus-Student tötete Freundin

Ferdinand L. hält ein Fotoalbum in der Hand. Darin sind Bilder seiner Tochter: Claudia im Dirndl, Claudia im weißen Ballkleid, mit Hochsteckfrisur und Krönchen, als stolze Debütantin des heurigen Opernballs in Wien.

Sechs Monate später ist Claudia tot. Die junge Steirerin wurde in der Nacht zum Mittwoch in ihrer Wohnung in der Spengergasse in Wien-Margareten erstochen. Die Tatumstände deuten auf eine Beziehungstragödie hin.



Am Mittwoch gegen 1 Uhr Früh ging ein Anruf von einem Mobiltelefon bei der Polizei ein. Der 21-jährige Kärntner Tobias W. sagte, er habe soeben seine Lebensgefährtin erstochen.

Auf der Straße wartete W. auf die Polizisten, führte sie in die Wohnung im zweiten Stock. Claudia lag auf dem Boden im Schlafzimmer und hatte mehrere Messerstiche im Oberkörper. Der Notarzt konnte nichts mehr für die junge Frau tun und nur noch den Tod feststellen.

In der Wohnung wurde auch die Tatwaffe sichergestellt - ein Küchenmesser.



In ersten Vernehmungen durch Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte, ließ der mutmaßliche Täter ein Motiv durchblicken: Eifersucht. Angeblich wollte sich Claudia von ihm trennen.

Er habe nach einem Streit im Affekt zugestochen, doch es fehle ihm jede Erinnerung an die Tat, behauptete der 21-Jährige bei der ersten Einvernahme. Der Alkoholtest verlief negativ.



"Mir tut das leid", soll der Kärntner gegenüber den Beamten beteuert und dabei "gefasst gewirkt" haben, berichtet Polizeisprecher Mario Hejl. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.