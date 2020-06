Ehepaar stellte gesuchte Diebin im Krankenzimmer

Seit Monaten sucht die Polizei wegen diverser Diebstähle nach der 36-jährigen Nicoleta K. – jetzt wurde die Frau in einem Krankenhaus in Wien Döbling dank eines Ehepaares geschnappt. Eine Patientin und ihr Mann schöpften nach dem Besuch der Cafeteria Verdacht, als sie die Frau im Zimmer überraschten. Die gab vor, nach einer anderen Patientin zu suchen.

Als das misstrauisch gewordene Ehepaar im Spind nachschaute, bemerkte es, dass Geldbörse und Kamera verschwunden waren. Das verständigte Krankenhauspersonal hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Beamten kamen die "unschlüssigen Angaben" und rund 800 Euro Bargeld, die die Frau bei sich hatte, verdächtig vor – die Personenabfrage bestätigte den Verdacht. Gegen Nicoleta K. lag ein Haftbefehl vor. Geldbörse und Kamera fanden die Beamten hinter der Zimmertür.

Der Frau werden ebenso Diebstähle in einem Krankenhaus in Wien Alsergrund im Jahr 2012 zur Last gelegt. Im Jahr darauf soll die 36-Jährige im gleichen Bezirk noch ein Mal zugeschlagen haben. Sie ist jetzt in Haft.