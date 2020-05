DriveNow: Start für vierten Carsharinganbieter

Fahrzeugen

Mit 400ist die BMW-Tochter seit Freitag in Wien im Kerngebiet am Start, die Stadtränder lässt man derzeit (noch) aus. Zur Verfügung stehen der 1er-BMW sowie das SUV X1, dazu kommen Minis in leicht erhöhter Countryman-Ausführung oder als Cabrio.

Das Ausborgen ist einfach. Via App oder mit Karte wird das Auto geöffnet, nach Eingabe eines PIN-Codes und einem kurzen Check muss man nur noch den "Engine Start"-Knopf drücken und das Auto rollt los. Abgestellt werden kann der Wagen dann überall im Geschäftsgebiet, die Parkgebühren zahlt DriveNow. Die Miete ist etwas teurer als bei den Mitbewerbern, pro Minute kosten die Autos 34 Cent, der X1 kostet 37 Cent. Vielfahrer können aber vorab Zeitkontingente kaufen.

Geplant ist auch eine Kooperation mit den Wiener Linien, es soll ein Angebot für Jahreskartenbesitzer geben.