Drei Skelette in Wand: Spur führt zu Wirt

Gefunden wurden die Knochenteile laut der ORF-Sendung " Wien heute" von Bauarbeitern im Zuge eines Dachausbaus in der Schallergasse 45. Am Dienstag gegen 12:30 Uhr wurde die Polizei via Notruf alarmiert. Fast drei Stunden lang wurden am Dienstagnachmittag der Fundort untersucht und die Leichenteile eingesammelt. Diese lagen gemeinsam mit Bauschutt in einer Zwischenwand.

Skelettstücke werden zwar öfters bei Bauarbeiten gefunden, allerdings handelt es sich dabei meist um Soldatengräber bzw. Opfer des zweiten Weltkriegs. Ermittlungen sind im Gange.