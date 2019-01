Donnerstagsdemo: Angeblicher Hitlergruß von Burschenschafter

Die Donnerstagsdemo gegen die Regierung war dieses Mal eher eine Vorbereitung auf die Demo gegen den Akademikerball am Freitagabend in der Wiener Hofburg. Die Demonstranten zogen durch jene Gassen der Stadt , in denen Mitglieder des Wiener Korporationsrings ihre Unterkünfte haben.

Im achten Bezirk wurde vor dem Haus der Burschenschaft Gothia gehalten. Mit einem Feuerwerkskörper entzündeten die Demonstranten eine am Haus angebrachte Deutschlandfahne. Seit Freitag gibt es ein Foto, auf dem ein junger Mann anscheinend den Hitlergruß aus dem Fenster macht.