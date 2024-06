Die "Letzte Generation" teilte via Aussendung mit, dass man am Samstagabend die Möglichkeit erhalten habe, von einer Bühne zu sprechen. Dort habe man die Anliegen darlegen können. Damit dürften die heutigen Konzerte ohne Hindernisse stattfinden können - da auch das Wetter mitspielt.

Das 41. Wiener Donauinselfest soll ohne Störaktion von Klimaschützern am heutigen Sonntag zu Ende gehen.

Man wolle sorglos mitfeiern können, meinte man zu den Spekulationen über Störaktionen. Wichtig sei aber, dass die Regierung die Klimakrise endlich ernst nehme, wurde betont. Präsent sein wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch am heutigen Sonntag. Man werde weiterhin die Gelegenheit nutzen, um auf das Totalversagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen, ließ man wissen.

Man sei von der Band Itchy - die auf der Rockstage ihren Gig absolvierte - auf die Bühne gebeten worden, berichtete die "Letzte Generation". Dort wurde die Forderung, das Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen, von einer Aktivistin dargelegt. Währenddessen trugen weitere Menschen im Publikum orangene Warnwesten und hielten Banner in Richtung Publikum.

Wanda als Finale

Präsent sein werden heute auch wieder zahlreiche Live-Acts, wobei am Abend der Headliner der 41. Ausgabe, die längst über die Landesgrenzen hinaus bekannte heimische Band Wanda, die Ö3-Bühne entern wird. An den vergangenen beiden Tagen wurde bereits dichtes Programm geboten. Das von der Wiener SPÖ veranstaltete Donauinselfest geht traditionell in einem der beliebtesten Naherholungsgebiete über die Bühne - oder genau genommen über viele Bühnen.

An den insgesamt drei Tagen wird heuer auf 14 Stages insgesamt 700 Stunden Programm geboten. Der Eintritt zur Mega-Sause ist frei. Aufgeboten wurden heuer Stars wie Ronan Keating, Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens, Wolfgang Ambros oder Christina Stürmer.