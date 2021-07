Zwei Mädchen am Donauinselfest sexuell belästigt

Mehrere Kinder und Jugendliche sind am Samstag in oö. Freibädern zum Ziel von Sextätern geworden. In Eferding soll ein 29-Jähriger vier Schülern in einem Freibad in den Intimbereich gegriffen haben. Im Bezirk Linz-Land belästigte ein junger Mann eine 15-Jährige beim Baden. In einer öffentlichen Toilette wurden zwei 16-Jährige Opfer eines Voyeurs, teilte die Polizei mit. Mehr dazu lesen Sie hier.