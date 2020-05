Donau-Auen: Ausflug ins Reich der Biber

Von der Biber-Expedition bis zur Schiffsrundfahrt mit Weingenuss - der Nationalpark Donau- Auen bietet den Besuchern im August ein buntes Programm. Mitten in der Natur findet sich eine große Zahl an teils sehr seltenen und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten.



Gelegen zwischen den beiden Hauptstädten Wien und Bratislava verfügt der Nationalpark über mehrere Zugänge. Erste Anlaufstellen für Besucher sind das Schloss Orth Nationalpark-Zentrum in Orth an der Donau und das Nationalparkhaus Wien-Lobau am Dechantweg. Für einen Ausflug sollte man mindestens zwei bis drei Stunden einplanen.