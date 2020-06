Dolmetscher per Video für kranke Häftlinge

Das größte Gefängnis Österreichs, die Justizanstalt Wien-Josefstadt, platzt mit 1240 Gefangenen wieder einmal aus allen Nähten. Zwei Drittel der überwiegend in U-Haft sitzenden Personen sind keine Österreicher, ein Drittel spricht kein Deutsch, 70 Nationen sind vertreten. Die Verständigung über gesundheitliche Probleme in der Krankenabteilung, in der pro Jahr bis zu 30.000 Häftlinge behandelt werden, ist schwierig.

Das Justizministerium hat in einem Pilotversuch Videokonferenzen mit zugeschalteten Dolmetschern eingerichtet. Innerhalb von zwei Minuten kann in derzeit 15 Sprachen Übersetzungshilfe geleistet werden. Zehn bis 15 solcher Einsätze gibt es pro Woche.