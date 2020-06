Diözese Wien auf Schrumpfkurs

Beim Lokalaugenschein in Wien-Favoriten stand der KURIER am Donnerstagnachmittag vor verschlossenen Kirchentüren. Dementsprechend wenige Gläubige waren vor der Pfarre St. Johann am Keplerplatz anzutreffen. Die wenigen reagierten auf Nachfrage eher negativ auf die geplanten Zusammenlegungen der Pfarren: "Ich bin gläubig und gehe gern in die Kirche. Aber wenn ich eine halbe Stunde rennen muss, um in eine andere Kirche zu kommen, werde ich nicht mehr oft in die Messe gehen", erzählt Josef Eigner.

Auch eine Damen-Gruppe wunderte sich. Sie wollten tagsüber die Kirche aufsuchen, doch die war versperrt. "Mein Sohn wurde in dieser Kirche getauft, und ich werde mitten am Tag nicht reingelassen, wenn ich das Bedürfnis habe. Das ist nicht in Ordnung", ärgert sich eine der Frauen. Eine andere hat Angst, nicht mehr in die Kirche zu können, in der sie geheiratet hat: "Man hat viele Erinnerungen an Anlässe, an die man gern zurückdenkt. Traurig, wenn die Kirche geschlossen werden würde."

Trotz des überwiegend negativen Grundtenors fand sich auch eine Frau, die gute Aspekte sieht: "Ich bin katholisch und war dann mit einem Tunesier verheiratet. Zurzeit nähere ich mich wieder der Kirche an. Wenn die Pfarren fusioniert werden, kommen vielleicht mehr Leute in die Messe. Ich fände es schön, wenn das Gemeinschaftsgefühl stärker wird", meint Ursula Zemzemi, sie wohnt in der Nähe der St.-Johann-Kirche.

Bei der angestrebten Fusion der Pfarren drängt sich aber auch die Frage um das gespendete und erwirtschaftete Geld in den Vordergrund. In den 15 Pfarren Favoritens beginnen bereits monitäre Gespräche. Denn wenn Gottes- und Pfarrhäuser geschlossen oder fusioniert werden, muss ein Aufteilungs-Schlüssel für die jeweilige Finanz­gebarung gefunden werden. Es gilt, ein gemeinsames Budget zu schnüren.

In Deutschland wurde der Weg der Fusionen bereits beschritten. Diskussionen ums Geld prägten den Alltag. Zusätzlich mussten die Strukturen in den Pfarrgemeinderäten neu definiert werden. Die Reform " Pfarre neu" bringt auch Vorteile. Kleine Pfarren können von den Aktivitäten größerer Gemeinden, etwa im Jugendbereich, profitieren.