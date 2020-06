Diebe tarnen sich als Stromableser

Wien Energie und Wiener Netze warnten am Dienstag vor falschen Service-Trupps der beiden Unternehmen. Betrüger geben sich als Mitarbeiter aus, versuchen in die Wohnungen der Opfer zu gelangen und stehlen im Blitztempo alle umherliegenden Gegenstände. Bevorzugte Zielgruppe der Täter sind ältere, meist alleinstehende Menschen, vorwiegend in Altbauwohnungen. Meistens treten die Kriminellen als Duo auf. Während ein Täter das Opfer ablenkt, steckt sein Komplize die Beute ein.