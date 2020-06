Diebe haben Hochsaison

Gleich zwei Fahrraddiebe konnten am Wochenende festgenommen werden. Am Samstagvormittag entdeckte eine zivile Streife in der Schönbrunner Schlossstraße einen 41-jährigen Mann, der gezielt zu Fahrradständern ging. Er versuchte mehrere Schlösser zu öffnen. Er schaffte es, eines zu knacken und wollte mit dem Fahrrad davonfahren. Allerdings war die Polizei rasch zur Stelle. Der Dieb wurde festgenommen.

Ein weiterer Radldieb wurde ebenfalls von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Ein Augenzeuge beobachtete Samstagmittag in der Leipziger Straße (20. Bezirk), wie sich ein 31-Jähriger an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der mutige Zeuge sprach den Dieb an. Dieser hielt ihm daraufhin ein Messer vor das Gesicht und ergriff die Flucht.

Den Zeugen beeindruckte das wenig. Er heftete sich an die Fersen des Flüchtigen. Wenig später konnte die Polizei den verhinderten Radldieb stellen. Der Mann hat weiteren Erklärungsbedarf. Die Polizei fand bei ihm eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lief.