Dieb stieg durch offenes Fenster ein

Äußerst dreist ging ein mutmaßlicher Dieb am Samstag in Wien-Wieden vor. Wie die Polizei berichtete, stieg der 17-Jährige um 12:55 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Kolschitzkygasse ein. Während dieser Zeit befanden sich vier Personen in der Wohnung, was den Beschuldigten offenbar nicht beeindruckte.

Er durchsuchte das Schlafzimmer und nahm zahlreiche Wertgegenstände an sich. Als er schließlich entdeckt wurde sprang er aus dem Fenster und floh vom Tatort. Die herbeigerufenen Polizisten konnten den Flüchtigen jedoch noch in der Nähe des Tatortes schnappen und die gestohlenen Wertgegenstände sicherstellen. Der 17 Jährige befindet sich in Haft.