Dieb stahl in Bim Buben die Armprothese

Damit wird ein frecher Dieb, der am Mittwoch in Wien-Hietzing in einer Straßenbahn eine Umhängetasche gestohlen hat, wohl nicht viel anfangen können: In der Tasche war die teure Armprothese eines kleinen Buben.



Der fünfjährige Bub war gemeinsam mit seinem Vater am Vormittag in einer Garnitur der Linie 60 zwischen der Station Kennedybrücke und Preyergasse unterwegs. Die Tasche des Buben mit der Prothese darin hatten die beiden auf den Boden gestellt und unterhielten sich während der Fahrt angeregt. Als Vater und Sohn schließlich bei der Station Preyergasse aussteigen wollten, entdeckten sie, dass die Tasche verschwunden war.