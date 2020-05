„Die Wut im Bauch steigt“

Thomas Ellert steht schon wieder in seinem Geschäft. „Das Adrenalin ist zurückgegangen. Aber die Wut im Bauch ist gestiegen“, sagt er. Freitagmittag wurde das Geschäft des Nobel-Juweliers auf dem Stephansplatz von drei maskierten Tätern überfallen. Die Räuber dürften zu den berüchtigten Pink Panther gehören.

Und denen dürfte es in Österreich besonders gut gefallen. 25 Juwelier-Überfälle gab es in diesem Jahr bereits in Wien. 14 davon rechnet die Polizei der Gruppierung Pink Panther zu, die über ein weit verzweigtes und internationales Netzwerk verfügt. Einige Erfolge konnte die Polizei zwar schon verzeichnen. „Wir haben 18 Personen der Pink Panther ausgeforscht. Sie werden international gesucht. Neun Pink Panther sind in Haft“, sagt Polizei-Sprecherin Michaela Rossmann.