Die U6-Baustelle zieht bald weiter

Was Besseres konnte ihm eigentlich nicht passieren. Wenn tagtäglich 140.000 Wiener und Pendler auf die zwischen Westbahnhof und Alser Straße gesperrte U6 verzichten und stattdessen auf andere Routen ausweichen müssen, dann hat Karl Siegel die U-Bahnstation Josefstädter Straße ganz für sich alleine.



Der gut gelaunte Baustellenleiter steht mit Helm auf dem Kopf unter freiem Himmel mitten auf den Gleisen und schwärmt - vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner, der die Station vor 110 Jahren erbaut hat und von der schlichten und effizienten Bauweise der Gürtelstation. "Er verfügte über einen Weitblick, der bei heutigen Planungen oft fehlt", ist Siegel überzeugt. "Das Problem ist nur: Otto Wagner hat nicht isoliert".



Und da Wagner zwar an schlichte Eleganz gedacht, aber auf verkleidete Abwasserschächte verzichtet hat, muss die Station dieser Tage von Siegels Leuten 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche saniert werden. Über die Jahrzehnte sickerte immer mehr Regenwasser ins Gemäuer. Die Fassaden wurden brüchig und die Wiener Linien entschlossen sich über Nacht, die Strecke teilweise zu sperren.



140.000 Fahrgäste müssen deshalb nun Tag für Tag auf andere Verkehrsmittel ausweichen oder die neue Straßenbahnlinie E benützen. Die Kaiserstraße wurde wegen zunehmender Staus kurzerhand zur Einbahnstraße erklärt und die Straßenbahnlinie 9 ob der Pendler massiv verstärkt.