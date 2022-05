Die stinkenden Kometgründe

Der 19-jährige Zivildiener Gregor Berger schaut in den Himmel. Gleich neben der U4-Station Meidlinger Hauptstraße stehen fünf Kräne. Sie transportieren Tische, Wände, Schienen und Röhren von einem Ende ans andere. „Es ist schon gut, wenn Neues gebaut wird“, sagt er.

Er erinnert sich, dass hier einmal das Möbelgeschäft Komet stand. 1999 ging das Möbelhaus in Konkurs. Was jetzt gebaut wird, weiß er nicht. In Meidling werde derzeit viel gebaut (siehe rechts). „Es sollte aber auf jeden Fall ins Stadtbild passen“, meint er.