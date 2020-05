Die "Park-Sheriffs" der Wiener Polizei

Entgegen immer wieder aufkommender Gerüchte sind die Kontrollore nicht an den Einnahmen beteiligt. Briegl: "Es gibt keine Provisionen und auch keinen Druck von oben. Bei besonders geringfügigen Übertretungen strafen wir deshalb auch nicht, sondern mahnen die Lenker nur ab."



Das sehen manche Wiener hingegen nicht so gerne, sie machen sogar privat Jagd auf andere Lenker. Mit Fotos und Videos werden die Parkvergehen der anderen Lenker dokumentiert und angezeigt, mitunter hoch professionell. "Wir sind verpflichtet, dem immer nachzugehen", sagt Briegl. Manchmal enden solche Auseinandersetzung sogar in Privatfehden, die Gerichte und Polizei dann weiter beschäftigen.



Beim Streit um den Parkplatz gehen manche offenbar bis zum Äußersten.