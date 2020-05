Die größte Party des Landes

Bereits zu Mittag drängten Tausende Besucher am Graben und am Stephansplatz, um sich auf die Feierlichkeiten einzustimmen. Darüber freuten sich besonders die Betreiber der Glücksbringer-Standl. „Die Schweinchen und die Rauchfangkehrer sind, wie jedes Jahr der Renner“, sagt Verkäufer Wilfried Stöger. Nicht nur bei den Einheimischen genießt diese Tradition eine große Popularität. „Viele Touristen fragen, was dieser Brauch bedeutet. Und sie kaufen dann auch gerne Glücksbringer für sich und ihre Familien.“

So auch Kate und Nathan Burton aus London: „Wir haben uns ein rosa Schweinchen aus Glas gekauft. Das soll im neuen Jahr Gesundheit und Glück bringen.“ Auch am Punschstand drängten sich viele Menschen. „Die Leute sind in Feierlaune und das milde Wetter trägt dazu bei, dass man gerne rausgeht und einen Punsch trinkt“, sagt der Standlbetreiber Markus Benesch.