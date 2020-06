Die geheimen U-Bahn-Tunnel Wiens

Anfänge: Bereits 1844 präsentierte Heinrich Sichrowsky Pläne einer U-Bahn als „atmosphärische Eisenbahn“ in einem Tunnel. In Wien wurde 1898 die Stadtbahn in Betrieb genommen; in den 1960er-Jahren baute Wien erstmals Tunnels für die Unterpflasterstraßenbahn.

Ausbau: 1969 begann Wien mit dem Bau der ersten Linien; 1976 fuhr die erste U4. U1 und U2 folgten bis 1982. 1989 wurde die U6 auf der alten Stadtbahn-Trasse neu eröffnet, 1991 die U3. Die U2 wurde ab 2008 verlängert, derzeit wird die U1 bis Oberlaa gebaut. Ab 2018 folgt die U5.