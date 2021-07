Die Geburtswehen im Fall Estibaliz C.

Die 32-jährige Estibaliz C., ehemalige Eissalonbesitzerin und mutmaßliche Doppelmörderin, sorgt derzeit bei Österreichs Justiz für einiges Kopfzerbrechen – und möglicherweise für eine Premiere in der heimischen Justizgeschichte. Ihre Hochzeit und der geplante Geburtstermin am 25. Jänner werfen zahlreiche Fragen auf, die Anstaltsleitung in der Josefstadt muss über einige Anträge nun offenbar länger nachdenken. „Ich will bei der Geburt dabei sein“, sagt C.s Lebensgefährte Roland R. im Gespräch mit dem KURIER. „Bisher durfte ich nicht einmal den Babybauch berühren, da war ja immer eine Glaswand dazwischen.“