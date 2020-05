Die "ganz normalen" Bankräuber

Einer aber narrt die Fahnder seit 30. Dezember 2010. Mittlerweile gehen bereits drei Überfälle (30. Dezember 2010, 4. März 2011 sowie 1. April 2011) auf sein Konto. Der 30 bis 45 Jahre alte Mann spricht akzentfrei deutsch. Und hat einen Auto-Tick. Einmal trägt er eine Audi-Kappe, dann ein knallrotes Ferrari-Blouson und schließlich ein Mercedes-Käppi. Bei den Überfällen spricht er wenig, dafür legte er jeweils einen Drohbrief mit eindeutiger Geldforderung am Schalter vor. Diese Strategie führte bis dato immer zum Erfolg. Er ist auf freiem Fuß.



Weniger erfolgreich war der Bankräuber vom 22. Februar 2011. Kurz nach dem Überfall in Wien-Brigittenau wurde er auf der Straße von einer Kamera aufgenommen. Kapperl und Brille waren schon in der Tasche verstaut. Zeugen konnten ihn identifizieren. Er sitzt in Haft. Insgesamt fahndet die Polizei aktuell nach sechs Bankräubern.



Die Branche der Bankräuber gilt als Auslaufmodell. Zwar wird es immer wieder Überfälle geben, die "goldenen Zeiten" aber sind Geschichte. Der Sicherheitsbeauftrage der Wiener Banken und Vize-Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank für NÖ und Wien, Georg Kraft-Kinz spricht Klartext: "Wir wollen das G'sindel nicht in den Banken haben." Dafür wird aufgerüstet. In Überwachungstechnik, Bewachungspersonal und Ausbildung der Mitarbeiter (siehe Interview unten).