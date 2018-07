Die Arena: Zwischen Protest und Popkultur

700 Menschen kamen in jener Nacht 1976 in den Schlachthof. Die Liste der Unterstützer war ziemlich prominent: Willi Resetarits, Wolfgang Ambros, Georg Danzer. Leonard Cohen, der den Arena-Besetzern 1976 einen Besuch abstattete und sogar ein Konzert gab, bezeichnete die Arena gar als „best place in Vienna, best place in Europe, best place in the world“. Solidarisch mit den Besetzern erklärten sich aber nicht nur Kunstschaffende, sondern auch große Teile der Wiener Bevölkerung.

Exakt 101 Tage dauerte die Besetzung der Arena. Zum Schluss wurde den Aktivisten der Strom abgedreht, die Telefonleitungen wurden gekappt. Im September stimmte der Gemeinderat für den Abriss, obwohl 70.000 Menschen für den Erhalt unterschrieben hatten. Im Oktober 1976 war es dann tatsächlich so weit: Der Auslandsschlachthof wurde abgerissen. 1977 bezogen die Aktivisten den von der Stadt angebotenen Inlandsschlachthof – die heutige Arena.

Der Name leitet sich übrigens vom gleichnamigen Avantgardetheater ab, das die Wiener Festwochen in den 1970er-Jahren an verschiedenen Orten Wiens veranstalteten. Auch im ehemaligen Auslandsschlachthof St. Marx.