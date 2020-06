Anklage Aliyevs erfordert Monsterverfahren mit Fernurteil

Auch von Zeugenbeeinflussung war im Urteil erstmals die Rede: "Diese Befürchtung wird insbesondere auch durch die Aussage des Adonis D. untermauert, der aus freien Stücken angab, ihm sei von kasachischer Seite ein Betrag von US-$ 1.000.000,-- geboten worden, wenn er vor einem Gericht in Kasachstan gegen R.M Aliev aussage. Derartige Methoden der Strafverfolgung stehen selbstverständlich dem Grundsatz eines fairen Verfahrens entgegen."

Das bedeutete aber gleichzeitig, dass die Staatsanwaltschaft Wien nun das Verfahren führen musste. Das gab es noch nie: Österreichische Staatsanwälte und nun auch Geschworene müssen ein Fernurteil über eine Tat fällen, deren Tatort sich 4600 Kilometer weit entfernt in einem autokratisch regierten Staat abspielte, wo der ehemalige KGB noch immer die oberste Sicherheitsinstanz ist.

Es wurden fast 100 Zeugen vernommen – die meisten in Kasachstan per Skype. Gleichzeitig begann in Wien ein beispielloser Agentenkrieg der Kasachen gegen Aliyev, seine ebenfalls hier aufhältigen "Komplizen" und gegen Zeugen. Es kam zu Entführungsversuchen und Nötigungen. Sogar ein Staatsanwalt wurde bespitzelt. Mehrere Polizeibeamte wurden korrumpiert. Nachdem der Agenteneinsatz aufgedeckt wurde, mussten die Kasachen den Großteil des Botschaftspersonals austauschen.

Ob die Anklage nun das Ende des Agentenkrieges bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Republik steht vor einem Monsterverfahren mit offenem Ausgang. Aliyevs Rechtsanwalt Manfred Ainedter rechnet mit einem Freispruch. Denn im Verfahren vor einem unabhängigen Gericht wäre es nun endlich möglich, alle Fälle von Beweismittelfälschungen und Zeugenbeeinflussungen der Kasachen aufzudecken.

Die Anklage wurde den Anwälten noch nicht zugestellt. Ainedter muss dann entscheiden, ob er Einspruch gegen die Anklage einlegen wird. Insgesamt sieht er es aber als positiv, dass das Verfahren nun endlich vor Gericht abgehandelt werden soll. Für Ainedter, der von der Meldung im Skiurlaub überrascht wurde, ist es "bezeichnend" für die Vorgangsweise der Wiener Staatsanwaltschaft, dass die Anklage überfallsartig zwischen den Feiertagen eingebracht wurde. Unklar ist, ob die horrenden Kosten für den Steuerzahler jemals bezifferbar sind. Denn die verteilen sich auf die Budgets des Justiz-, des Innen- und des Außenministeriums.