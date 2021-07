Deutsche „Yuícery“-Kette kommt nach Wien

Gastgarten fehlt noch

Ganz fertig wird das Lokal zur Eröffnung allerdings noch nicht sein: Der Gastgarten ist noch nicht genehmigt, soll aber so bald wie möglich ergänzt werden.

Diese Filiale soll übrigens nicht die einzige in Österreich bleiben: Angestrebt werden Niederlassungen im 1. Bezirk, in Graz, in Wels und in Salzburg.

Info: 9., Alserbachstraße 33. Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 21.30 Uhr.