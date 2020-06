Deserteursdenkmal: Misstöne auch noch nach Baubeginn

Immerhin: Die Bagger sind schon aufgefahren. Nach jahrelangem Gezerre um Standort und Finanzierung begann vor kurzem der Bau des Denkmals für Wehrmachtsdeserteure am Ballhausplatz. Es ist das erste dieser Art in Österreich. Ende Oktober soll das x-förmige Monument des deutschen Künstlers Olaf Nicolai enthüllt werden.

Doch danach könnte das Denkmal sehr schnell wieder aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwinden und bloß eine weitere "Kranzabwurfstelle" werden. Denn immer noch gebe es kein Nachnutzungskonzept, kritisiert das Personenkomitee "Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz", das sich jahrelang für die Errichtung des Monuments stark gemacht hatte. Am Donnerstag, am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges, hält es gemeinsam mit den Grünen eine Kundgebung an der Baustelle ab.