Der Trail ruft an den Wiener Stadtrand

Ein Eldorado für Mountainbiker: Das hat sich seit vergangenem Sommer an der Hohen Wand Wiese entwickelt. Mit drei Pfaden durch den angrenzenden Wald ist das dort ansässige Trailcenter an den Start gegangen. Nun erweitert es sein Angebot: Am 7. Juli geht eine neue Route in Betrieb – die von der Mountainbiker-Gemeinde selbst finanziert wurde.

Rund 50.000 Euro sind im Frühjahr mittels Crowdfunding, welches mit dem Verein Wienerwaldtrails umgesetzt wurde, für die neue Strecke zusammen gekommen. Ihr Name: Kend-A-Line – in Anlehnung an den Reifenhersteller und Strecken-Sponsor Kenda sowie die unter Mountainbikern berühmte A-Line in Kanada.

Damit Radler die neue Strecke auch sicher passieren können, bietet das Trailcenter eigene Fahrtechnik-Kurse an. Im Programm sind Trainings zu Basisfertigkeiten und speziellen Fahrtechniken (ab 60 Euro pro Person).