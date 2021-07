Der KURIER-Tag 2014 im Minutentakt

Dompfarrer Toni Faber (sehr heiser heute): "Die derzeitige Kirchenlinie in Rom überholt mich weit links. Der Heilige Vater ist ein Mann, der Dinge beim Namen nennt, für die man früher auf den Scheiterhaufen gekommen wäre. Ich bin ganz froh, dass wir in Wien schon ein paar Dinge umsetzen konnten, die er in Argentinien auch umgesetzt hat."

(...)

"Ich hab ja gottlob nicht so viele Chefs. Nur den lieben Gott, den Heiligen Vater und den Kardinal. Letzterer ruft mich schon manchmal an und fragt, 'War das jetzt nötig?' - Aber ich bin lieber nahe an der Gemeinde dran, an dem, was die Menschen bewegt. Ich kann mit Scheinheiligkeit nichts anfangen."

Martina Salomon: "Kann man sagen, sie genießen eine gewisse Narrenfreiheit?"

Faber: "Das würde mein Kardinal wohl auch so sehen. Aber wir haben uns die Aufgaben ganz gut aufgeteilt, denke ich. Er ist für die ganz gescheiten Dinge zuständig, für die hoch-theologischen. Ich für alles, was mehr mit Gesellschaft zu tun hat."

(...)

Faber: "Ich bin begeistert, dass wir in der Kirche uns nicht mehr für den Papst entschuldigen müssen, wie das früher oft der Fall war. Auch die Bischöfe werden eine neue Sprechweise lernen müssen. Man kann nicht mehr sagen: 'Du bist schwul, du hast in der Kirche nichts verloren.' Man wird künftig sagen: 'Du bist schwul – na und? Du bist ein liebevoller Familienvater. Das ist es, was zählt.' Natürlich gibt es ein christliches Familienideal, nach dem wir streben, aber das darf nicht bedeuten, alle auszuschließen, die dieses Ideal nicht leben."