Der schnellste Weg als oberstes Ziel

Während sich Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou über den neuen Trend in Sachen urbaner Fortbewegung freut (und bestätigt fühlt) kündigt die Grün-Politikerin einen weiteren Schritt ihrer Öffi-Offensive an: "Als nächstes muss die Ausweitung der Jahreskarte auf das Wiener Umland kommen. Damit würde der tägliche Weg zur Arbeit für Hunderttausende Pendler günstiger und attraktiver werden."

Dass an der Landesgrenze Wien/ Niederösterreich jede effiziente Öffi-Verkehrspolitik seit Jahrzehnten scheitert, liegt an der Finanzierungsfrage. Auch Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) brachten in den vergangenen Jahren nur Flickwerk. Nach wie vor fahren regionale Busse auf Bahnhöfen den Fahrgästen vor der Nase davon. Verkehrsstadträtin Vassilakou will noch heuer Verhandlungen zum Thema aufnehmen.