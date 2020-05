Der Poker um die einarmigen Banditen

Rot-Grün plant ein neues Glücksspielgesetz für Wien. Das Problem: Ein Verbot der Automaten, wie es die rote Basis am Landesparteitag im Mai gefordert hatte, dürfte nicht kommen. Sehr zum Ärger von Nikolaus Kowall und Michael Heiling, denen es damals gelang, die Basis von einem Nein zu überzeugen.



KURIER: Der Landesparteitag ist das höchste SP-Gremium. Nun sieht es so aus, als würde die Regierung entgegen dem Basisbeschluss das kleine Glücksspiel nicht verbieten.

Nikolaus Kowall: Das ist ein Symptom für den eklatanten Demokratiemangel in der Wiener SPÖ und bedeutet ein Fehlen von politischer und intellektueller Redlichkeit. Denn wo, wenn nicht beim kleinen Glücksspiel, ist offensichtlicher, was aus sozialdemokratischer Sicht richtig und was falsch ist.



Was stört Sie konkret an der Ist-Situation in Wien?

Michael Heiling: Zahlen der Wiener Spielsuchthilfe zeigen: 85 Prozent der Spielsüchtigen sind verschuldet - mit knapp 44.000 Euro, bei einem Durchschnittseinkommen von 1300 Euro. Mit der Sucht steigt die Gefahr von häuslicher Gewalt um das Zehnfache und häufig geht mit dem Glücksspiel auch der Verlust des Jobs einher. Das kann nicht Ziel der SPÖ sein.



Die Grünen waren gegen die Automaten, die SP-Basis ist es auch. Warum kommt das Verbot also nicht?

Kowall: Hier wurde offensichtlich ein Kompromiss mit den Geschäftsinteressen der Glücksspielindustrie geschlossen und die Grünen sollten sich die Frage stellen, ob sie sich treu bleiben und in dieser Stadt auch mitgestalten wollen.