Der neue Mittelpunkt von Meidling

Zwischen Weißem Spritzer und Melange diskutieren die Wiener Urgesteine – hier, am Meidlinger Markt, gibt es noch das berühmte Meidlinger L. Ein paar Meter weiter kauft eine Mutter ihrem Kind in einer türkischen Bäckerei Baklava: eine extrem süße levantinische Spezialität. Doch es gibt nicht nur Speisen und Getränke: Wieder ein paar Meter weiter schmökern Menschen bei einem Stand in Büchern.

Der Meidlinger Markt hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erfahren. Vormals ähnelte er wegen seiner zahlreichen geschlossenen Stände einer Geisterstadt – mittlerweile ist er wieder ein Mittelpunkt des öffentlichen Lebens im Bezirk: Hippe Kaffees, Obst- und Gemüseläden, Fleischer, Bäckereien und Restaurants reihen sich aneinander. Das Publikum besteht fast nur aus Einheimischen – Touristen bevorzugen den Naschmarkt. Daher bleibt zwischen den Ständen genügend Platz, um in Ruhe zu gustieren.