Der Mythos des Hotel Imperial

Die Dichte von Nobelhotels mit arabischen Eigentümern dürfte in Wien deutlich höher sein als in anderen vergleichbaren Städten. Neben dem Imperial gehören auch die Innenstadt-Häuser Grand Hotel und The Ring einem arabischen Eigentümer, dem schillernden Investor Mohamed Al Jaber. Ein weiteres Luxushotel-Projekt, das Schwarzenberg, wurde nicht realisiert.

Das größte Investment arabischer Geldgeber ist viel profaner als Luxushotels: Die International Petroleum Investment Company ( IPIC) aus Abu Dhabi ist mit knapp 25 Prozent Großaktionär des Mineralölkonzerns OMV.

In anderen europäischen Staaten ist die Liste arabischer Investments deutlich länger. So gehört der VW-Konzern bereits seit Jahrzehnten zu knapp einem Sechstel (15,6 Prozent) dem Golfstaat Katar. Am Konkurrenten Daimler ( Mercedes) ist mit knapp 7 Prozent der Golfstaat Kuwait beteiligt.

In den vergangenen Jahren, als die Petrodollars noch reichlicher flossen, steckten die arabischen Investoren – meist Staatsfonds – ihr Geld verstärkt in Banken. Katar hält Anteile an der Deutschen Bank, an der Credit Suisse und an Barclays. Etihad, die nationale Fluglinie der Vereinigten Arabischen Emirate, ist maßgeblich an den Fluglinien Air Berlin und Alitalia beteiligt.