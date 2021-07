Der "Lido der Wiener" wird wieder zur Partyzone

Mitarbeiter koordinieren, Fragen beantworten, Probleme lösen – ruhige Minuten kann Thomas Waldner derzeit an einer Hand abzählen. Nicht einmal zum Schlafen verlässt der Projektleiter des Wiener Donauinselfests, das dieses Wochenende zum 31. Mal über die Bühne geht, das Eiland. Seit heute, Donnerstag, hat er mit einigen Kernteam-Mitarbeitern das Übernachtungsquartier auf der Insel bezogen. Da die Schlafenszeit in den Tagen vor und während des Großevents so begrenzt ist, zahle sich das Nachhausefahren gar nicht mehr aus, erklärt der 28-jährige gebürtige Kärntner, der heuer zum zweiten Mal Hauptverantwortlicher des Mega-Events ist.