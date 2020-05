Der KURIER feiert seinen 60. Geburtstag

Mit ihnen begann der Aufstieg des KURIER, der einen modernen Journalismus amerikanischen Typus vertrat, wie Medienwissenschaftler Fritz Hausjell sagt. „Für und Wider wurden breit diskutiert.“ Das war ungewöhnlich: „Man hatte es damals mit ganz starken Autoritäten in diesem Land zu tun – egal, ob Kirche oder Parteien. Wenn man versuchte, an denen journalistisch Kritik zu üben, wurde es eng. Die noch nicht demokratisch gesinnten Kräfte waren sehr stark“, erinnert Hausjell an die Gründungsjahre und erklärt, was den KURIER dennoch erfolgreich machte: „Ob Neutralität oder Nazi-Vergangenheit, die neue Zeitung mit ihren jungen Blattmachern bezog Stellung. Das war damals unüblich.“ Und: „Man praktizierte einen gemäßigten Boulevard-Journalismus.“

60 Jahre KURIER ist aber viel mehr als das Jubiläum einer Zeitung: Hinter den Schlagzeilen von weit mehr als 20.000 Erscheinungstagen steht ein Stück österreichische Geschichte. In der Rückschau gewinnen viele dieser Schlagzeilen von einst eine neue Bedeutung: Sie sind nicht mehr Nachrichten von gestern, sondern das Fundament der Gegenwart.