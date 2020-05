Der Imam und der Pfarrer

Zu Recht? Immerhin warnen selbst muslimische Religionskritiker wie die deutsche Integrationsexpertin Seyran Ates, dass fünf Prozent der Muslime in Österreich und Deutschland fundamentalistisch sind. „Gibt es schlechte Katholiken? Ja“, kontert Davutoglu dann. „Genauso wie es schlechte Muslime und schlechte Juden gibt. Hören wir auf, Religionen als Ganzes zu stigmatisieren.“ Er selbst will ein gutes Vorbild sein. „Ich predige, dass sich die Leute integrieren sollen und dass sie Deutsch lernen sollten, auch wenn ich selbst schlecht Deutsch spreche. Es ist zu ihrem eigenen Vorteil.“

Neubauer und Davutoglu mögen nicht an denselben Gott glauben, doch beide glauben an eine gemeinsame Zukunft in dieser Stadt. „Wir können voneinander lernen“, sagt der Pfarrer, „Aber wir müssen den Dialog fördern.“ Doch was ist es, was der Pfarrer vom Imam lernen will? „Unsere Kirche steht heute in Konkurrenz mit anderen Religionen.Wir sollten unseren Glauben selbstbewusster leben. Hier sind die Muslime ein Vorbild.“

Und was hält Davutoglu vom Vorschlag von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz, der Imame künftig in Österreich ausbilden will? Immerhin ist auch er vor Jahren aus der Türkei angereist, um hier zu predigen. „Es ist zu begrüßen, sofern die Ausbildung von Muslimen organisiert wird“, sagt er. Der häufigen Forderung, Imame sollten auf Deutsch predigen, kann er nichts abgewinnen. „Die Gastarbeitergeneration würde mich anders als junge Muslime nicht verstehen.“ Denn eine Sorge teilt der Imam mit dem Priester: Die Jugend lässt sich in beiden Gotteshäusern eher selten blicken.