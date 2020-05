Der Gerichtssaal ist sein Kino

Herr Hofmann geht auch zu Mord und Totschlag. Vor der Urteilsverkündung gibt er einen Tipp ab: „Wie würde ich urteilen?“ In 50 Prozent der Fälle liegt er richtig. „Nur bei Geschworenen weiß man nie so genau“, sagt er. Da schaut er sich die Aufteilung zwischen Männern und Frauen an, und wenn es mehr Frauen sind, dann weiß er: Die Strafe wird milder ausfallen. Echt überrascht hat ihn das Urteil über einen Taxilenker, der durch ein Autofenster auf seinen Nebenbuhler geschossen hatte. Dieser überlebte mit knapper Not, der Schütze kam mit zwei Jahren Haft davon.

Auch die vier Jahre Haft (nicht rechtskräftig) für Strasser wundern ihn, im umgekehrten Sinn, „es ist ja kein Geld geflossen“, Hofmann hätte mit der Hälfte gerechnet. Mensdorff hätte auch er freigesprochen, dessen Verantwortung sei „diplomatischer“ gewesen als jene von Strasser. Ohne Topanwalt kommt man als Angeklagter nicht weit, meint Hofmann: „In der Medizin hast du ohne Zusatzkrankenkasse auch keine Chance.“

Morgen ist Hofmann ab 8 Uhr wieder zur Stelle. Auf seinem „Speiszettel“ stehen ein Medienverfahren, ein Prozess mit Walter Meischberger („Der wird nicht kommen“), eine Vergewaltigung („Da wird wahrscheinlich die Öffentlichkeit ausgeschlossen“) und ein Raub. Es gab schon spannendere Tage.