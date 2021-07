Der fleißige Herr Bezirkskriminalinspektor

Wegen des Vorfalls kam sogar der damalige Innenminister Otto Rösch ( SPÖ) zum Zug. Er bat Pichler in

einem Brief lapidar um Vergebung, dass sich die Behörde (das Kommissariat Währing) nicht bei Ihnen für die Fehlauskunft entschuldigt hat.

Folgen für H.: Keine.

Der Bezirksinspektor spann ein immer feineres Netz um Erhard Pichler. Bald sollte es ans Eingemachte gehen. H. hatte an Erhard Pichler Spuren einer Geisteskrankheit diagnostiziert und Belege gesammelt. Schließlich fertigte der Psychiater Dr. Rudolf Jech ein elfseitiges Gutachten (siehe auch oben) an. Darin hielt der Arzt als Begründung für Pichlers Geisteskrankheit unter anderem fest, dass dieser aus dem Brief des Innenministeriums, welches sich im Sinne einer Gefälligkeitsdemokratie formhalber entschuldigt (hat), ableitet, ihm sei überhaupt Unrecht geschehen. So wurde dem Baumeister aus dem formellen Entschuldigungsschreiben des Innenministers auch noch ein Strick gedreht. Er musste in die Psychiatrie. H. kam, um ihn abzuholen.

1973 schrieb das Nachrichtenmagazin profil: Mittlerweile ist H. dort gelandet, wo er Pichler gerne sehen wollte: Nach Selbstmorddrohungen liegt er auf der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Anstalt. Angesichts H.s weit verzweigter Tätigkeiten und Verbindungen kann er sich berechtigte Hoffnungen machen, dort so ruhig zu schlafen, bis die Staatsanwaltschaft Wien – dem Trend der letzten Monate folgend – zu dem Schluss gekommen ist, dass gegen den Polizeikommissar eigentlich nichts vorliegt.