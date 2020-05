Der Donaukanal wird zur Partymeile

"Da haben wir eine schöne Wasserstraße mitten in der Stadt, aber nutzen das Gelände nicht" – Das dachte sich Martin Staudinger 2007. Damals gab es noch keinen " Tel Aviv Beach", kein "Motto am Fluss", das Schützenhaus war noch nicht renoviert und der Donaukanal war im Allgemeinen nur unregelmäßig besucht. Also organisierte Staudinger das erste " Donaukanaltreiben", ein Event, das den Bereich zwischen Spittelau und Franzensbrücke für ein paar Tage beleben (und vielleicht dauerhaft aufwerten) würde. Damals nahmen eine Hand voll Gastronomen und Künstler teil.