Den Männern eines Gewichtheber-Vereins geht Luft aus

Doch wieso steigen Mieten in so kurzer Zeit so stark an? Reinhard Krumpholz, Obmann jenes Fußballklubs, der seit 2007 als Hauptpächter auftritt, sagt: „Wir mussten die Anlage als Pächter übernehmen. Ansonsten hätte das Sportamt (MA 51) einem anderen Verein den Zuschlag erteilt.“ Bis 2007 zahlte der Klub 5000 Euro Miete, mit der Pacht kamen Energie- und Platzwartkosten hinzu. „Im Jahr fallen jetzt 45.000 Euro an.“ Kosten, die auch an Untermieter wie die Gewichtheber weitergegeben werden mussten. „Das Sportamt stößt sich an den Vereinen gesund“, klagt Krumpholz. „Anlagen werden fast nur noch verpachtet.“