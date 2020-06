Dem Familienrathaus droht die Schließung

Warum also zögert die Stadt? Wieso soll hier einer Einrichtung nur dann geholfen werden, wenn sie sich im Gegenzug vom PSD, also der Stadt selbst, einverleiben lässt? Lässt die Stadt hier Spender für etwas aufkommen, wofür die Politik zuständig wäre? "Dieser Vorwurf wäre absurd", heißt es im Büro von Stadträtin Sonja Wehselys. Die ambulante Betreuung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche sei nicht Kernaufgabe der Stadt. Warum die Stadt die Einrichtung dann überhaupt übernehmen möchte, ist unklar. Ebenso die Antwort auf die Frage, wieso das Familienrathaus als einziges von drei Ambulatorien keine finanzielle Unterstützung der Stadt erhält? Schließlich bezieht der PSD 91 Prozent seines Millionenbudgets von der Gemeinde und auch die Boje, eine zweite Institution in dem Bereich, könnte künftig Steuergelder erhalten. Entsprechende Überlegungen werden im Büro Wehselys bestätigt.

Rossmann hofft weiterhin auf eine gütliche Einigung. Immerhin dürfte es Wehsely billiger kommen, ein bestehendes Ambulatorium zu unterstützen als selbst ein neues aufzubauen. "Und bevor es zu einer Totalübernahme bei uns im Haus kommt, wäre es sinnvoller, die Stadt gründet die Einrichtung selbst neu."