Das Warten auf 1000 neue Polizisten

Die Wiener Polizei leistet trotz akuten Personalmangels hervorragende Arbeit und hat ein Recht auf bestmögliche Ausrüstung", kritisierte Bürgermeister Michael Häupl am Donnerstag einmal mehr den aktuellen Sparkurs des Bundes bei der Sicherheitspolitik. Um den Stellenwert der Exekutive zu unterstreichen, überreichte Häupl an Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl– im Namen des Vereins "Freunde der Wiener Polizei" – 110.000 Euro für die Anschaffung moderner Schutzausrüstung. Vor allem in Anbetracht des steigenden Aggressionspotenzials bei Demonstrationen eine wichtige Beschaffung für die Exekutive. Denn pro Jahr werden im Schnitt 350 Beamte durch Fremdeinwirkung verletzt.

Das teure Equipment ist auch für die Tausend geplanten neuen Polizisten für Wien gedacht. Spätestens bis Dezember 2015 soll die Truppe personell aufgerüstet sein. Der KURIER hakte bei Bürgermeister Häupl und Polizei-Chef Pürstl nach, ob der zugesagte Termin auch eingehalten wird. "Ich gehe davon aus, dass das Übereinkommen mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hält. Wir haben einen Vertrag", betonte der Wiener Stadtchef. Auch Polizeipräsident Pürstl argumentierte ähnlich: "Sofern die Frau Ministerin keine neu ausgebildeten Wiener Kollegen in die Bundesländer versetzt, kommt alles so wie angekündigt".