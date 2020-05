Das subjektiv beste Gulasch der Welt

Was auch immer Sie bevorzugen: Gulaschfleisch in golfballgroße Stücke würfeln und beiseitestellen. Holzigen Ansatz des Knoblauchs abschneiden und die Zehe mit der flachen Messerseite leicht andrücken. Wer will, kann den Knoblauch noch grob würfeln. Allerdings ist das Fleißarbeit, da die Zwiebeln und der Knoblauch nach dem Anschwitzen ohnehin mit dem Stabmixer püriert werden.

Den Boden eines hohen Topfes mit Sonnenblumenöl oder noch besser Butterschmalz bedecken. Zwei Minuten warten, bis das Öl heiß ist, danach die Zwiebeln darin anschwitzen. Und jetzt gut aufpassen: Die Zwiebeln sollen langsam Farbe bekommen und regelrecht "karamellisieren".

Das funktioniert aber nur richtig, wenn man sich Zeit läßt. Die Herdplatte also nur auf mittlere Hitze stellen und jede Minute mindestens einmal umrühren. Bis die Zwiebeln goldbraun sind - und genau so sollen sie sein -, dauert es ca. 20 Minuten. Nach etwa 15 Minuten Knoblauchzehen dazugeben und jetzt öfters - besser ständig - umrühren.

Pfanne mit den goldbraunen Zwiebeln von der Herdplatte nehmen und die Zwiebel-Knoblauch-Mischung mit einem Stabmixer fein pürieren. Fleisch, Thymian, Majoran, Lorbeerblätter und Paprikapulver zugeben. Rotwein aufgießen und mit Salz, Pfeffer und der Prise Zucker würzen.