Das Rittern um Wiens Straßen

Das Parkpickerl ist eingeführt, doch die Stimmung auf Wiens Straßen bleibt angespannt. Zwar hat die Parkplatzproblematik in den fünf Wiener Westbezirken (12 und 14 bis 17) bereits spürbar nachgelassen, doch "die Aggressivität im Wiener Straßenverkehr ist deutlich höher als in anderen Städten", sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Immerhin schätzen Experten, dass es in Österreich schon sieben Millionen Räder gibt. Allein in Wien nutzen 260.000 Menschen ihr Rad täglich oder öfter die Woche. Dementsprechend sind auch die Unfallzahlen gestiegen. 2011 sind in Österreich 42 Radler im Straßenverkehr gestorben, 2010 waren es nur zehn. Es geht um die Frage: Wem gehört an­gesichts zunehmender Konflikte die Straße und wie kann die Sicherheit erhöht werden? Eine Debatte, die auch in Deutsc hland intensiv geführt wird. Bundesminister Peter Ramsauer rief in Berlin den Kampf gegen "Kampfradler" aus, in Wien reagierte Verkehrsministerin Doris Bures auf die besorgnis­erregende Unfallstatistik: Sie plant eine Gesetzesnovelle mitsamt Fahrradstraßen und Handyverbot am Rad.