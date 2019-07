Das riecht nach Ärger: Marketing-Flop Duft-U-Bahn

PRO & CONTRA: Über die Düfte in Wiener U-Bahnen

Pro: Von jemandem, der gerade umzugsbedingt von der komfortablen Vorstadtlinie S45 auf die U6 umsteigen musste, soll gesagt sein:

Jede Maßnahme, die zur Verbesserung beitragen könnte, ist herzlich willkommen. Die U6 ist in der Wiener Linien-Familie wohl so etwas wie der grindige Onkel, der sich bei jeder Feier daneben benimmt; den nicht nur ein Hauch von Gefahr, sondern auch von Schweiß und Bier umweht. Was macht man mit dem? Ihn meiden? Geht nicht. Ihn austauschen? Tut man ja auch nicht, er ist halt doch eine Institution. Was Wiener Linien tun: Sie nehmen’s mit Humor. So werden im Hochsommer Deos verteilt, zum Essverbot wird „Tatort Leberkäs“ und „Pizza Kriminale“ plakatiert. Und jetzt wird der grindige Onkel eben mit Grapefruit und weißem Tee eingeduftelt. Hilft’s nicht, schadet’s nicht. Der Spruch ist platt, das ewige Gesudere der Wiener ebenso. Raffaela Lindorfer

Contra: Man ist als Öffi-Fahrgast ja eher selten enthusiastisch, aber vor der ersten Fahrt in einer duftenden U6 waren Freude und Neugier groß. So sehr, dass die Autorin dieser Zeilen sogar Laufschritte in Richtung Bahnsteig machte, um eine Garnitur zu erwischen. Aber wieder einmal hat sich gezeigt, was man vom Enthusiasmus hat: Gar nichts. Es roch nämlich wie immer. Ein bisschen nach Schweiß und dem Kebab, das ein Bursch heimlich aus dem Papierl in der Ecke verschlang (ein richtiger Revoluzzer).

Lustige Werbeaktionen der Wiener Linien in allen Ehren, aber für dumm verkaufen sollte man die Fahrgäste nicht. Vor allem, wenn man gleichzeitig immer mehr Verbote ausspricht und über Fahrpreis-Erhöhungen debattiert wird. In Momenten wie der ersten „Duft“-U-Bahn-Fahrt ist man wieder froh, dass es sie gibt, die Kebab-Revoluzzer. Da weiß man wenigstens, was man riecht. Birgit Seiser